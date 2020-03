“Duemila euro per ogni appalto”, undici arresti a Messina per corruzione

PALERMO – “Duemila euro per ogni appalto aggiudicato”. Sarebbe stata questa, secondo la procura di Messina, la “promessa” formulata al funzionario del Genio civile di Messina, Felice D’Agostino, da parte di altri tre indagati nell’inchiesta ‘Ottavo cerchio’ che ha portato a undici arresti: Marcello Tavilla, Cinzia Fiorentino e Pietro Ferrante.

I tre “improvvisandosi mediatori e senza averne alcun titolo – sostiene in una nota la questura di Messina – segnalavano a D’Agostino per l’effettuazione di lavori pubblici le ditte riconducibili a Micali e a Francalanza (imprenditori edili indagati nella stessa inchiesta, ndr) promettendo al funzionario del Genio civile la somma di 2 mila euro per ogni appalto eventualmente aggiudicato”.

DEGLI ARRESTATI TRE SONO IN FINITI IN CARCERE E OTTO AI DOMICILIARI

Degli undici arrestati, tre sono finiti in carcere: si tratta del 46enne Antonino Bonaffini, del 57enne Giuseppe Micali e del 49enne Marcello Tavilla. Gli altri otto sono ai domiciliari: Felice D’Agostino, 62 anni; Pietro ferrante, 53 anni; Cinzia Fiorentino, 52 anni; Giovanni Francalanza, 52 anni; Giuseppe Frigione, 54 anni; Giorgio Muscolino, 40 anni; Angelo Parialò, 64 anni; Giancarlo Teresi, 62 anni. Il sequestro riguarda la società Mareblu, formalmente intestata a Tavilla “ma di fatto – dicono gli investigatori – riconducibile a Bonaffini”.

I destinatari del provvedimento sono stati rintracciati grazie anche agli agenti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, e delle squadre mobili di Palermo e Monza-Brianza.

L’INDAGINE HA PRESO IL VIA LA NOTTE DI CAPODANNO

L’indagine, denominata ‘Ottavo cerchio’, ha preso il via la notte di Capodanno del 2019, quando la saracinesca di una tabaccheria della zona Camaro venne colpita da alcuni colpi di arma da fuoco. L’episodio, in un primo momento, è sembrato legato a una estorsione ma le indagini della squadra mobile di Messina hanno portato alla luce “l’esistenza di un sistema di corruzione – spiega una nota della questura – che coinvolgeva, a vario titolo, soggetti operanti sia nel settore pubblico che in quello privato”. Quattordici, in totale, gli indagati, undici dei quali raggiunti da misure cautelari.