ROMA – “Mi fa piacere essere stato citato al Festival di Sanremo e compreso nei diritti d’autore di quella canzone, in effetti anche io spero presto di essere ‘disoccupato‘, almeno per quanto riguarda la parte di divulgazione dell’attività scientifica, che comunque fa parte della mia attività”. Ha risposto così Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, interpellato dalla Dire in merito alla parodia sui virologi di Checco Zalone, che ieri sera, sul palco del Festival di Sanremo, ha intonato il brano ‘Pandemia ora che vai via’.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, seconda serata da record: ascolti mai così alti dal 1995

LEGGI ANCHE: Covid, Pregliasco: “Ora Cts lasci in eredità le norme per la gestione della pandemia”

“Sono docente di Igiene e mi occupo di virologia da sempre- ha proseguito Pregliasco- e la parte comunicativa di educazione alla salute è parte integrante della mia specifica attività professionale. Purtroppo questa cosa mi ha creato anche dei guai, perché in questo contesto divisivo sto ricevendo sui social oltre che insulti, che non sono piacevoli, anche minacce“.

La popolazione, secondo Pregliasco, ha capito che “la medicina rincorre la natura e quindi si è sentita tradita da noi, che abbiamo fatto ciò che normalmente si fa, cioè studiato la natura e fatto delle ipotesi e delle valutazioni che poi, nel tempo, non sono state confermate con la velocità che era sperata. La paura ha quindi prevalso e siamo diventati il bersaglio di scherno per quanto abbiamo fatto. Per quanto mi riguarda, però, io l’ho fatto con una finalità di informazione”.