A Napoli arriva l’ordinanza blinda movida, chiusura alle 2 nei weekend

NAPOLI – “Quello della movida è un tema clou. Abbiamo preparato un’ordinanza di urgenza che sarà efficace dalla prossima settimana”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al termine di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

Nel provvedimento saranno indicati orari di chiusura degli esercizi commerciali nelle zone della movida: “è prevista – ha detto il primo cittadino – una chiusura alle 2 nel weekend e all’una durante la settimana”. Ancora “l’interruzione della musica a mezzanotte – ha detto il sindaco – e ci sarà un’attenzione particolare rispetto alla pulizia degli spazi nelle prossimità degli esercizi commerciali. Previsto anche un divieto di vendita di sostanze alcoliche per gli esercizi di prossimità, i supermarket, i negozi di alimentari e così via”.

“Le chiusure di esercizi commerciali previste dall’ordinanza sulla movida “interesseranno tutta la città” e non solo le aree della movida. Lo ha chiarito il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“È stato richiesto dalle categorie, noi – ha detto il primo cittadino – abbiamo condiviso la loro posizione e accolto questa indicazione”. L’obbligo di chiusura sarà in vigore “nei bar” ma sono “escluse le attività di ristorazione. Poi – ha aggiunto Manfredi – faremo una analisi dei codici Ateco per chiarire le categorie che saranno coinvolte”.

MANFREDI: “PIÙ CONTROLLI TRA MEZZANOTTE E LE 3”

“È stato concordato insieme alle forze dell’ordine che ci sarà una concentrazione di controlli tra la mezzanotte e le 3”. Lo ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, parlando con i cronisti, a margine di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, dell’ordinanza sulla movida che sarà emanata nelle prossime ore ed entrerà in vigore nel prossimo weekend. La questione controlli, come ha annunciato il sindaco, sarà al centro di un apposito tavolo tecnico, che si riunirà già domani alla presenza dell’assessore alla Sicurezza Antonio De Jesu e alle forze dell’ordine, “per fare in modo – ha detto Manfredi – che ci sia un intervento mirato nelle aree più sensibili. L’obiettivo è far sì che l’ordinanza venga rispettata”. L

‘ordinanza includerà anche le sanzioni previste per chi infrange le regole: “parliamo di sanzioni pecuniarie – ha sottolineato il primo cittadino – per la prima volta in cui non si rispettano le regole. Se il comportamento contro la legge sarà reiterato, ci sarà una segnalazione alla questura che provvederà alla chiusura. Ci saranno sanzioni severe, come prevede la legge, per chi somministra alcolici ai minorenni”.