Sequestrata a Reggio Calabria casa di cura abusiva per disabili mentali

REGGIO CALABRIA – Una casa di cura per disabili mentali, risultata abusiva, è stata scoperta e posta sotto sequestro a Reggio Calabria. La struttura è stata individuata dai carabinieri del Nas nel corso di un controllo sulle strutture sanitarie ed assistenziali.

L’appartamento, in pieno centro cittadino, è risultato privo di requisiti igienici e sanitari necessari per l’assistenza. All’interno erano ospitate nove persone affette da gravi patologie psichiatriche che necessitavano di continua assistenza e cure farmacologiche. I carabinieri durante il controllo hanno anche riscontrato l’assenza delle figure sanitarie previste, alimenti in cattivo stato di conservazione e scaduti.

I pazienti, con l’ausilio del personale del welfare del Comune di Reggio Calabria sono stati affidati ai rispettivi congiunti

