Conclusa la nona edizione del premio Morrione: “Ladri di dati” e “Buco Nero” le inchieste premiate

Durante la serata Andrea Purgatori, giornalista e conduttore di Atlantide La7, ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 2020 con la seguente motivazione: “Andrea Purgatori non si è mai fermato davanti alle verità ufficiali, e ha scavato in particolare sulla strage di Ustica fin dai primi momenti dopo la tragedia. Da giovane cronista, in quel 27 giugno 1980, ha attivato le proprie fonti, ricercato documentazione, ascoltato testimoni, periti, addetti ai lavori, per risalire alle cause, individuare i responsabili materiali e svelare coperture istituzionali in uno dei grandi misteri irrisolti della storia recente del nostro paese. Infine, non si è assuefatto al cinismo tanto diffuso nella sua professione ed è rimasto accanto ai familiari delle vittime, incoraggiandoli nella richiesta di verità e giustizia e contribuendo a mantenere accesa la memoria e respingere i ripetuti tentativi di depistaggio che affiorano ancora oggi.”

L’inviato speciale del quotidiano Avvenire e scrittore Nello Scavo ha invece ricevuto il nuovo riconoscimento “Testimone del Premio Roberto Morrione “perché continua a raccontare con coraggio e spirito di verità la terribile avventura dei migranti nel Mediterraneo; perché mette in luce senza paura, nonostante le minacce, le responsabilità delle istituzioni, in ogni Paese; perché ha contribuito a far emergere le contraddizioni di uno dei fenomeni più drammatici e terribili del nostro tempo.”



La Giuria del premio, riservato agli under30, è presieduta da Giuseppe Giulietti e composta da Luca Ajroldi, Paolo Aleotti, Piero Badaloni, Laura Silvia Battaglia, Giuliano Berretta, Giulia Bosetti, Valerio Cataldi, Francesco Cavalli, Chiara Cazzaniga, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Giovanni De Luca, Amalia De Simone, Antonio Di Bella, Alessandro di Nunzio, Mara Filippi Morrione, Lorenzo Frigerio, Gian Mario Gillio, Giuseppe Giulietti, Antonella Graziani, Karina Guarino Laterza, Celia Guimaraes, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Francesco Laurenti, Elisa Marincola, Flaviano Masella, Anna Migotto, Fausto Pellegrini, Raffaella Pusceddu, Alessandro Rocca, Federico Ruffo, Sandro Ruotolo, Mario Sanna, Giorgio Santelli, Pietro Suber, Giovanni Tizian, Maurizio Torrealta.

La serata si sarebbe dovuta tenere al Circolo dei Lettori di Torino, ma nel rispetto delle misure di emergenza per la prevenzione del Covid-19 previste dall’ultimo DPCM, l’associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di realizzare anche la cerimonia finale interamente online.

