ROMA – Un gravissimo incidente ha segnato il match degli ottavi di finale della Copa Libertadores tra Fluminense e Argentinos Junior. Nel corso della partita, il difensore argentino Luciano Sánchez si è rotto una gamba dopo uno scontro con l’ex Real Madrid Marcelo.

(ATTENZIONE, SEGUONO IMMAGINI FORTI)

L’INFORTUNIO

L’incidente è avvenuto dopo circa 10 minuti dall’inizio del secondo tempo. Marcelo era in possesso di palla quando è stato intercettato da Sánchez. Il difensore dell’Argentinos Junior ha provato a rubargli la palla in scivolata, ma nel dribblarlo il brasiliano gli ha inavvertitamente calpestato la gamba. Un impatto così forte che ha provocato la frattura dell’arto. La partita è stata interrotta e Sanchez è stato portato via in barella. Marcelo ha ricevuto un cartellino rosso ed è stato espulso, lasciando il campo in lacrime.