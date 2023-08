Festa degli uomini, ecco perché in Italia si festeggia il 2 agosto

ROMA – Non è mondiale, né tanto meno ufficiale. Ma ogni 2 agosto in Italia si celebra la Festa degli uomini, una ricorrenza goliardica nata a Monteprato (Udine) negli Anni 70. In realtà, in questo giorno non si festeggia propriamente l’uomo in quanto tale. Piuttosto, a venire celebrati sono gli attributi maschili.

LA FESTA DEGLI UOMINI

Una giornata internazionale dedicata agli uomini, simile a quella della donna, in realtà esiste e si festeggia in numerosi Paesi il 19 novembre. Quella del 2 agosto è, invece, una festa nata per goliardia a Monteprato, agli inizi degli Anni 70, quando alcuni giovani si riunirono per festeggiare la loro virilità. La data scelta, il 2 agosto, non era un caso, ma una questione di assonanza. Ai tempi di Napoleone, si utilizzava l’espressione ‘deux à gauche‘ (due a sinistra) per indicare la posizione degli attribui maschili dei soldati stretti nelle calzamaglie. Secondo i vari racconti, la frase sarebbe stata ripresa in dialetto e alterata in ‘do de agosto’ (due di agosto). Da qui il giorno. Per quanto riguarda il mese, invece, sembra che la scelta sia ricaduta per la forma dell’8 (agosto è l’ottavo mese dell’anno) che in orizzontale ricorderebbe gli attributi maschili.

Inizialmente la festa veniva scherzosamente organizzata per un gruppo di amici. Ma alla fine degli Anni 70 divenne un appuntamento aperto a tutti.