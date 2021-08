Salvato un cucciolo di capriolo caduto in una vasca di raccolta acque a Imola

Di Pietro Tabarroni

BOLOGNA – Era caduto in una vasca di raccolta acque di due metri di profondità e non riusciva a uscire, ma la Polizia della città metropolitana di Bologna lo ha salvato. Si è conclusa così la disavventura di un giovane capriolo, trovato questa mattina intrappolato in una vasca all’interno di un’azienda di legname dell’imolese. A inizio turno, i lamenti del cucciolo avevano attirato i dipendenti dell’azienda nei pressi della vasca di raccolta, dove l’animale stava annaspando.

I dipendenti hanno subito allertato la Polizia, i cui agenti, giunti sul posto, hanno provveduto al recupero del cucciolo, grazie a una scaletta, a un laccio di cattura e all’attrezzatura fornita dal servizio veterinario della Asl di Imola. Appena recuperato, il capriolo presentava una lieve ipotermia ed è stato quindi asciugato e riscaldato con una coperta di lana e tenuto sotto osservazione. Dopo circa due ore, visto che era di nuovo in buone condizioni di salute, è stato liberato nella zona collinare vicino alla zona industriale di Imola, ed è tornato ai suoi boschi.