VIDEO | Governo, Tajani a Renzi: “Con Berlusconi ‘game is open'”

ROMA – Silvio Berlusconi in un’intervista a Repubblica apre alla possibilita’ che Forza Italia di fronte a una “crisi grave entri al governo con una nuova maggioranza”. Il tema viene evocato quando il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani incrocia, proprio a due passi da Palazzo Chigi, il leader di Italia viva Matteo Renzi (nella foto della Dire) che sta andando con Roberto Giachetti alla Feltrinelli di galleria Colonna.

“Ho detto a Renzi che oggi non deve dire piu’ ‘game over’, come fece in un tweet quando Berlusconi fu costretto a lasciare il Senato. Oggi dovrebbe dire ‘game is open’, perche’ siamo convinti che la partita politica e quella della giustizia si sia riaperta”, spiega Tajani.

PRONTI A NUOVO GOVERNO MA NON A ESECUTIVO CONTE

Sostegno a un nuovo governo, ma non all’esecutivo Conte. Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani chiarisce coi cronisti la posizione degli azzurri, dopo che Silvio Berlusconi ha aperto a un nuovo governo in caso di ‘grave crisi’. “Questo governo si sta dimostrando incapace di risolvere i problemi degli italiani: litigano su tutto non so quanto potranno durare, serve un’alternativa”, dice Tajani. E aggiunge che “Se ci sara’ un nuovo governo, insieme ai nostri alleati siamo pronti a dare un contributo al paese e agli italiani. Non siamo pronti a dare un sostegno ovviamente al governo Conte, anche se siamo pronti a incontrarlo. Ma certamente questo governo e’ arrivato al capolinea: non riesce a fare anche piccole cose”.

Tajani aggiunge che “i problemi della crisi economica non si risolvono con il bonus per i nonni, coi bonus per il monopattino o il bonus turistico. Serve una rivoluzione civile, una rivoluzione di riforme che ci rende credibili in Europa”.