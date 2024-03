Pse, Schmit è il candidato per la Commissione Ue: “Ispirati dalla vittoria in Sardegna”

Il Congresso, con Elly Schlein in prima fila, si è concluso con 'Bella Ciao' e un tripudio di bandiere rosse

ROMA – Il congresso del Pse tenutosi a Roma alla Nuvola ha adottato il manifesto per le elezioni europee 2024 ed ha eletto all’unanimità il lussemburghese Nicolas Schmit come candidato dei socialisti alla presidenza della Commissione Ue. Le elezioni europee si terranno tra il 6 e il 9 giugno, in Italia l’8 e il 9 giugno. “Prendiamo ispirazione dal grande risultato ottenuto in Sardegna– ha detto il neocandidato- Grazie Elly: è vero, il vento sta cambiando. Andiamo a vincere queste elezioni” europee. Schlein, seduta in prima fila, sorride e ricambia unendo le mani a formare il simbolo del cuore.

“A Pisa si reprime la libertà dei giovani di manifestare in sicurezza. Io sto col presidente Mattarella: con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento“, ha poi commentato Nicolas Schmit, il candidato lussemburghese del Pse alla Commissione Ue, parlando in italiano. “Insieme contro Meloni e il suo governo di estrema destra”, ha aggiunto tra gli applausi.

Un tripudio di rosso e le note di ‘Bella ciao’, versione rock dei Modena City Ramblers ha poi chiuso in musica il congresso del Pse a Roma. A concludere la due giorni è l’intervento della segretaria del Pd Elly Schlein. Intorno a lei è tutto rosso: la scritta ‘Pes’, quella ‘Europe’, la scenografia scarna ma intensa. Quando parte ‘Bella ciao’ delegati in piedi a cantare e applaudire.