Coronavirus, Landini: “La sanità privata faccia la sua parte”

ROMA – “Anche la sanità privata, che è accreditata dagli accordi, deve fare la sua parte” sull’emergenza coronavirus. Lo dice il segretario Cgil, Maurizio Landini, arrivando al Nazareno all’incontro tra parti sociali e Pd sull’emergenza coronavirus.

In questo momento “emerge l’importanza della sanità pubblica- sottolinea Landini- bisogna investire nella ricerca perché essere precari e così bravi è una contraddizione. Bisogna creare lavoro e rilanciare lo sviluppo, dialogando e lavorando per fare cose concrete. Dobbiamo chiedere all’Europa di fare investimenti, per l’Italia questo significa chiedere un allargamento delle flessibilità ma anche un piano di investimenti più forte di quanto visto finora”, termina.