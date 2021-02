Renzi nella chat di Italia Viva: “Crimi non vuole cedere, stanno esagerando”

ROMA – “Continuiamo a inseguire le mediazioni, come dice Teresa (Bellanova). Ma stanno sinceramente esagerando”. Cosi’ Matteo Renzi, in una chat ai parlamentari renziani.

“La barzelletta che non si chiude sul verbale e’ appunto una barzelletta. Qui lo scontro è altissimo sui contenuti (Mes, infrastrutture, giustizia su tutti) e ovviamente sui nomi. Crimi ha detto che non intendono cedere su nessun nome a cominciare da Bonafede e Azzolina. Possono mollare la Catalfo solo se non ci va la Bellanova. E per vicepremier al momento è in ballo Fraccaro con Orlando. Ci aggiorniamo a dopo”. Cosi’ Matteo Renzi in una chat coi parlamentari di Italia viva.

RENZI: REGISTRIAMO ROTTURA, PRENDIAMO ATTO DEL NIET

“Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della exmaggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato”. Cosi’ Matteo Renzi su twitter.