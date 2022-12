Musei gratis domenica 4 dicembre: ecco quali visitare

ROMA – Torna l’appuntamento con i musei statali gratuiti la prima domenica del mese. Il 4 dicembre si potrà accedere gratuitamente in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura degli istituti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Alcune sedi saranno visitabili solo su prenotazione. Si consiglia pertanto di preparare la visita consultando i siti dei singoli musei.

QUALI MUSEI VISITARE GRATUITAMENTE DOMENICA 4 DICEMBRE

Come sempre la lista dei luoghi che sarà possibile visitare gratuitamente è molto vasta e contiene alcuni dei siti più celebri del Bel Paese, come l’aree archeologiche di Pompei e di Ercolano e la Galleria degli Uffizi a Firenze. Nella Capitale si potrà accedere gratuitamente al parco archeologico del Colosseo, alla Galleria Borghese e quella di Arte Moderna, nelle Terme di Diocleziano e in quelle di Caracalla, solo per fare qualche esempio. È possibile visionare la lista completa a questo indirizzo: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo.

