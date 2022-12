Rissa al concerto dei Måneskin. Damiano: “La ragazza con la maglia della Lazio la peggiore”

ROMA – Il tour mondiale dei Måneskin sta raccogliendo successi ovunque. In tantissimi sotto palco in ogni città, ma spesso non con le migliori intenzioni. A Philadelphia il gruppo ha dovuto fermarsi per colpa di una rissa tra i fan. Sui social il video dell’accaduto – “La prima lite a un nostro concerto”, dice Damiano David al microfono – è diventato virale sui social in breve.

Lo stesso frontman non ha resistito dal commentare online e, su Twitter, ha scritto: “La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio”. Tra i fan, infatti, una giovane vestita in biancoceleste. Damiamo, che è intervenuto con ironia, tifa Roma e spesso è stato avvistato tra gli spalti dell’Olimpico.

Il tour dei Måneskin oltreoceano proseguirà fino a metà dicembre, con la chiusura a Las Vegas.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz — Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022

