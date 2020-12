Ancona sperimenta ‘Green plasma’, l’impianto che trasforma la plastica in energia pulita

L’IMPIANTO COMPATTO È ADATTO PER PICCOLE BARCHE

L’impianto può trattare 100 chili al giorno di plastica raccolta in mare. È molto compatto e può essere montato a bordo di piccole imbarcazioni ed essere utilizzato per la pulizia delle aree portuali. In questo caso è stato montato per avviare una nuova fase sperimentale a bordo di un’imbarcazione del Cnr al porto di Ancona. L’intera operazione è resa possibile grazie alla collaborazione con il dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università Politecnica delle Marche.

LEGGI ANCHE: Inquinamento e altri pericoli, Prisma a guardia della Terra

“Il mare è una risorsa preziosa- dice il Rettore di Univpm Gian Luca Gregori- determinante per moltissimi settori, da tutelare. Per questo grazie ai tanti progetti di ricerca che l’Università sta realizzando, di natura multidisciplinare, mettiamo al centro sia la tutela della salute del mare che lo sviluppo della blue economy. La ricerca è un motore fondamentale per la crescita e il benessere di tutti”.

L’installazione del dispositivo è frutto inoltre della partnership con Garbage Group, impegnata a livello internazionale nella salvaguardia dell’ecosistema marino e nella pulizia dei mari. “La sperimentazione odierna raffigura il frutto della sinergia tra amministrazioni pubbliche e private che, di concerto con gli Istituti di ricerca e le Università, vero volano della ricerca del paese, hanno sviluppato un modello di economia circolare- afferma il Comandante del porto di Ancona, contrammiraglio Enrico Moretti- che dal recupero dei rifiuti plastici genera e sviluppa energia pulita a tutto vantaggio dell’ambiente e dell’ecosistema”.

LEGGI ANCHE: Rifiuti, Assoambiente: “Next Generation Eu chance per colmare gap impianti”