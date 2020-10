In Manovra sei miliardi per assegno unico per figli e sgravi per le assunzioni

ROMA – La legge di bilancio stanzierà 6 miliardi di euro per le famiglie con figli a carico e verranno finanziati nuovi sgravi (2-3 miliardi) per l’assunzione dei giovani.

La misura alla studio prevede una decontribuzione triennale al 100 per cento per i contratti stabili riservati agli under 35 e al 50 per cento per gli altri.