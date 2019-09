“Orientamento religioso: antisemita”, è bufera sul consigliere leghista

ROMA – Stefano Altinier, consigliere comunale della Lega a Gorizia, sul suo profilo Facebook aveva indicato “antisemita” quale suo “orientamento religioso”. Il commento era stato poi cancellato, ma il web non perdona e diversi utenti avevano già fatto lo screenshot (quello in foto è tratto dalla pagina facebook I sentinelli di Milano).

“Non è giustificabile che un consigliere comunale della Lega di Gorizia si dichiari pubblicamente ‘antisemita’: certe cose non si scrivono per caso o per sbaglio. Ipocrita e pericolosa la sostanziale copertura data dai vertici del Carroccio al loro consigliere: definirsi ‘antisemita’ non può essere giudicato una ‘leggerezza’ commessa da un ‘ragazzo mite’. Su questi temi occorre una condanna chiara, inequivocabile, non ambiguità retoriche o dal sapore giustificazionista”, hanno commentato le parlamentari dem Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, a proposito di quanto scritto da Stefano Altinier.

Per Serracchiani e Rojc “fa orrore che questo episodio si sia verificato a Gorizia, una città dove la comunità ebraica, che nella sua storia aveva espresso illustri personalità, è stata di fatto totalmente sterminata dai nazifascisti”.

“Occorre davvero che tutte le forze politiche – aggiungono le parlamentari – prendano una posizione esplicita di condanna contro ogni focolaio di intolleranza religiosa o etnica. Non dimentichiamo che risalgono a pochi mesi fa i manifesti neofascisti affissi di notte al muro delle scuole slovena di Gorizia, dal gruppo giovanile di CasaPound”.