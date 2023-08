GreenGo da sviluppatore a produttore di energia pulita con equity bridge da 15 milioni

BOLOGNA- Da sviluppatore a produttore di energia da fonti rinnovabili. E’ il salto che si appresta a fare GreenGo grazie all’investimento da 15 milioni di euro realizzato da Eiffel Essentiel con un equity bridge. Il finanziamento ponte servirà ad avviare la costruzione dei primi 40 megawatt solari in Italia entro la fine dell’anno e a sostenere la strategia Light IPP di GreenGo: 110 megawatt fotovoltaici e 50 megawatt di sistemi di accumulo a batteria da installare entro il 2024.

PROGETTI PER 2,3 GIGAWATT ENTRO IL 2024

L’operazione di finanziamento servirà anche a sostenere l’attività di sviluppo di GreenGo, consentendo l’ampliamento della pipeline di progetti rinnovabili in nuove regioni target nel Nord Italia: GreenGo si prefigge di portare l’attuale sequenza di progetti da una capacità di 1,7 gigawatt ad oltre 2,3 gigawatt entro la fine del 2024 toccando 10 regioni italiane. Grazie al prestito convertibile si apriranno anche opportunità per l’attività di acquisizione, consentendo alla società di valutare sinergie e crescita attraverso eventuali acquisizioni di altre aziende attive nel settore delle rinnovabili.

PASSO AVANTI CON IMPORTANTI PARTNER

“Questa operazione rappresenta un importante passo avanti per GreenGo e ci permetterà di implementare la nostra nuova strategia di crescita. Siamo entusiasti di avviare un percorso di trasformazione da sviluppatori best-in-class a produttore indipendente di energia collaborando con importanti partner nel settore elettrico e con il sistema finanziario italiano ed europeo”, commenta Giuseppe Mastropieri, amministratore delegato di GreenGo.

PRONTI PER UNA NUOVA FASE DI CRESCITA FINANZIARIA

“Condividiamo la convinzione che GreenGo abbia un notevole potenziale di crescita nel settore delle energie rinnovabili per poter diventare leader di mercato non solo come sviluppatore, ma anche come Ipp grazie al poderoso network professionale, ad un management team sempre più senjor, al forte appeal di mercato e alla forte capacità di gestione dell’intera catena del valore del settore delle rinnovabili. GreenGo è pronta per una seconda significativa fase di crescita finanziaria come Light Ipp”, assicura Thibault Vanpeene, Investment director di Eiffel Essentiel.