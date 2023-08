Maltempo, questa settimana arriva il ciclone Circe: temporali e temperature giù di 10 gradi

ROMA – Caldo addio. La prima settimana di agosto vedrà l’arrivo sull’Italia di un fronte di aria fredda di origine atlantica che porterà temporali e un brusco abbassamento delle temperature. Alle forti piogge che ieri sera hanno interessato Piemonte e la media e alta Lombardia seguiranno oggi altre piogge che interesseranno anche Trentino e Veneto.

Ma non solo. Dal pomeriggio in Emilia-Romagna si prevedono sui rilievi centro-orientali venti di burrasca (tra 62 e 74 chilometri orari) da sud- ovest, associati ad ulteriori rinforzi di raffica di intensità superiore. Domani, riferisce la Protezione civile regionale, diffondendo una allerta meteo, “non sono previsti fenomeni significativi, tuttavia non si escludono probabili temporali sulla costa e sulla pianura in prossimità del Po al mattino e rovesci sparsi nella giornata, con venti di intensità sostenuta da est su mare e costa al mattino e da sud-ovest sui rilievi centro-occidentali dal pomeriggio”.

GIOVEDÌ FORTE PERTURBAZIONE AL NORD, VENERDÌ IL MALTEMPO ARRIVA AL SUD

Una nuova, più intensa perturbazione, è prevista per la giornata di giovedì. Ad essere interessate saranno le regioni del Nord (sopratutto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli) mentre al centro-sud le temperature registreranno un ulteriore innalzamento, che inizierà già nella giornata di mercoledì. Venerdì cambia tutto: Circe arriva al centro-sud, portando un calo termico anche di 10 gradi. Sono previsti forti temporali e nubifragi su Toscana, Umbria e Marche, e in serata anche su Lazio e Abruzzo. Maltempo anche in Campania, Molise e Puglia settentrionale. La perturbazione però sarà di breve durata e già nel week end le condizioni metereologiche inizieranno a migliorare, con temperature che lentamente risaliranno, restando però con valori sotto la media.