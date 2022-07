A Milano sfilano gli abiti degli studenti dell’Ipsia ‘Majorana’

ROMA – Sabato 2 luglio alle 21.30 in Piazza Unità d’Italia, grazie alla collaborazione con il Comune e la Proloco di Cernusco sul Naviglio (MI), gli studenti dell’IPSIA ‘Ettore Majorana’ saranno modelli, stilisti e non solo per un giorno. La passerella e una scenografia che simulano una sfilata della ‘Milano collezioni’, infatti, potranno essere una nuova occasione e un ulteriore stimolo per far toccare con mano l’organizzazione e il dietro le quinte di una manifestazione complessa e articolata.

La presentazione della collezione, tutta preparata dai ragazzi, dà forma ai diversi temi sviluppati nel contesto dei progetti PON e nel corso dell’intero anno scolastico.

LA SFILATA

Si partirà dal ‘Revival’ con l’idea di ri-scoprire particolari della moda nelle varie epoche storiche e inserirli all’interno di un contesto contemporaneo. Una sorta di prêt – à – porter per giocare con diversi abbinamenti da indossare in vari momenti della giornata, a seconda dell’umore. Arrivando al cuore del défilé con ‘Linee e geometrie nella moda’ il pubblico potrà apprezzare che l’iter di una progettazione non è solo creatività, è lettura della contemporaneità. L’abbigliamento parte da un’idea fantasiosa, passa attraverso le linee della geometria e sfrutta le misure matematico – antropometriche che trasformano, concretamente, l’idea bidimensionale nella realtà tridimensionale del corpo umano. Nei modelli che sfileranno ci saranno pieghe geometriche e tutte le declinazioni possibili alla sartoria artigianale, permeate dal buon gusto e da una sofisticata originalità propria del made in Italy.

Spazio pure alla ‘Eleganza romantica’, per esaltare emotività, sensualità e sottolineare l’importanza della moda come mezzo comunicativo, non verbale, oltre che come veicolo sociale. Da sempre essa esprime valore psicofisiologico, attrae sguardi e suscita profonde emozioni. L’abbigliamento racconta stati d’animo, avvince. Linee sensuali, accostamenti tessili impreziositi da trasparenze, paillettes, lustrini, ricami e accessori sartoriali, fanno del ‘prodotto moda’ una vera e propria opera d’arte.

L’offerta formativa dell’Istituto Professionale Statale Industria Artigianato ‘Ettore Majorana’ si rivolge a giovani con buona predisposizione all’operatività, al fare e poco attratti da uno studio solo teorico e nozionistico o a coloro che, magari, non hanno subito trovato la strada giusta da un punto di vista scolastico. La cultura dell’accoglienza, dell’inclusione, della promozione verso il successo formativo della persona è divenuta, negli anni, una parte concreta dell’agire per tutto l’istituto diviso tra i due plessi di Cernusco sul Naviglio e Melzo.

