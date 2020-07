Coronavirus, in Giappone avviata la sperimentazione di un vaccino sull’uomo

FUKUOKA – La startup del settore biomedicale Anges Inc. ha dichiarato di aver dato inizio ai test clinici su pazienti giapponesi di un potenziale vaccino contro il Covid-19, con l’obiettivo, qualora gli esiti fossero positivi, di ottenere l’approvazione del governo per la commercializzazione entro l’autunno del 2021.

La sperimentazione, che è in corso presso l’ospedale universitario di Osaka, ha inizio con l’inoculazione del vaccino in 30 adulti sani, divisi in gruppi di due a seconda della quantità di vaccino iniettata, e procederà con la valutazione dei dati nelle prossime otto settimane per studiarne l’efficacia e i possibili effetti nocivi. Qualora la fase iniziale si completasse al termine delle otto settimane in maniera positiva, il test verrà esteso ad un secondo gruppo composto di 400 persone. Quello portato avanti da Anges è uno tra i 17 test clinici su possibili candidati al vaccino contro il coronavirus condotti a livello mondiale, tra cui quelli della società statunitense di biotecnologia Moderna Inc., del colosso farmaceutico britannico AstraZeneca Plc e della cinese CanSino Biologics Inc.