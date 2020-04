Stasera il premier Giuseppe Conte ospite a Accordi e Disaccordi

ROMA – Film, talent show e cultura animeranno la serata sul piccolo schermo di questa sera. Alberto Angela porta i telespettatori alla scoperta di Firenze. Su Rai Movie doppio appuntamento imperdibile per tutti i cinefili: alle 21.10, per il ciclo ‘Orgoglio Italiano’ andra’ in onda il film ‘Mine Vaganti’ di Ferzan Ozpetek. A seguire ‘Il lato positivo’, dramedy con Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, che grazie alla sua performance si e’ aggiudicata l’Oscar nel 2013 come miglior attrice protagonista. Su NOVE ospite d’eccezione di ‘Accordi e Disaccordi’ sara’ il premier Giuseppe Conte.

Rai 1

Stanotte a Firenze | 21.25

Di notte, senza le folle dei turisti, si avrà il privilegio di scoprire una delle città più visitate e ammirate del mondo, restando a tu per tu con i suoi capolavori. Alberto Angela porta i suoi telespettatori a Firenze.

Rai 2 Tg2 Post | 21.20 Rubrica informativa del TG2 Direttore Gennaro Sangiuliano. Rai 3 Chi l’ha visto? | 21.45 Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Marina e Valerio, i genitori di Marco Vannini, ospiti di Chi l’ha visto? per ringraziare tutte le persone che sono state loro accanto dopo la sentenza di Cassazione che ha rinviato a un processo d’appello bis la valutazione delle responsabilità di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari. A Rete 4 Fuori dal coro | 21.30