Pic-nic nel Parco della Montagnola a Bologna: multate 28 badanti

BOLOGNA – Visto il bel tempo hanno pensato di organizzare un pranzo all’aperto nel Parco della Montagnola di Bologna. Così facendo, però, 28 badanti originarie dell’Europa dell’Est hanno violato le restrizioni anti-Covid in vigore nel capoluogo emiliano e in tutta la provincia, e per questo motivo sono state multate dai Carabinieri della stazione Bologna, aiutati dal personale dell’Esercito impegnato nell’operazione ‘Strade sicure’.

Complessivamente, fanno sapere i militari, ieri sono state identificate 572 persone in tutta la provincia, e controllati circa 60 esercizi pubblici, nell’ambito dei controlli anti-Covid. Oltre alle 28 badanti multate in Montagnola, i Carabinieri segnalano le otto multe comminate ad altrettante persone provenienti da Modena dai militari della stazione di Lizzano in Belvedere. In questo caso, le sanzioni sono scattate perché gli otto erano andati al Corno alle Scale per fare una ‘ciaspolata’.

