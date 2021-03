D’Amato: “Nel Lazio rischio concreto di chiusura scuole”

ROMA – “Il rischio chiusura c’è sempre perché dipende da come corre il virus. Già sono stati adottati provvedimenti nelle zone rosse, come nella provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma il rischio è concreto. Anche perché vedo che nei fine settimana c’è un costante allenamento della tensione e quando si allenta la tensione non è mai positivo. Questo porterà sicuramente degli elementi critici nei prossimi giorni”. Così Alessio D’amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervento questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Università Sapienza di Roma, ha risposto all’agenzia Dire che gli chiedeva se c’è il rischio di dover chiudere le scuole.

