Angelo Duro ospite della seconda serata del Festival di Sanremo

ROMA – Angelo Duro sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio su Rai 1. L’annuncio è stato dato durante il programma di Fiorello, ‘Viva Rai2!’. Da dove arriva Angelo Duro? È nato a Palermo nel 1982, dopo un’esperienza nel programma televisivo Le Iene, inizia a fare un suo percorso sfruttando i suoi canali web dove pubblica dei video in cui tratta temi che scioccano gli utenti per la sua capacità di trovare una chiave di lettura diversa ad ogni cosa e in poco tempo i suoi monologhi spopolano ottenendo milioni di visualizzazioni. Da qui la decisione di approdare nei teatri con un sold out dopo l’altro. Ma oltre al teatro, Angelo Duro si è ritagliato un bello spazio anche nell’editoria con il suo primo romanzo ‘Il piano B’ che è stato uno dei libri più venduti dalla casa editrice Mondadori (presto ne uscirà anche un secondo).



Chi è Angelo Duro? È stato definito il comico del momento, i suoi spettacoli nei teatri più importanti d’Italia vanno sold out in pochissimo tempo (la prima data al teatro Petruzzelli di Bari è andata esaurita in meno di due ore dall’annuncio. Il suo tipo di linguaggio è totalmente impopolare, per questo è amatissimo dai giovani. La cosa, infatti, che differenzia Angelo Duro nel panorama comico nazionale è il carattere: è arrogante, scontroso, fastidioso e immorale. Sembrerebbe difficile poter empatizzare con una platea ma lui ci riesce. Il pubblico lo ama per questa sua schiettezza e gli permette di dire qualunque cosa, ma anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca. Ha fatto anche questo, ed è stato un trionfo.