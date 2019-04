Tg Lazio, edizione del 30 aprile 2019

CONCERTONE PRIMO MAGGIO, OTTO ORE MUSICA E PIAZZA BLINDATA

Otto ore di musica, l’apertura dei La Rua, il clou con Noel Gallagher e tanti artisti italiani, piu’ o meno emergenti. E’ tutto pronto per la 29esima edizione del Concertone del Primo Maggio, come da tradizione in piazza San Giovanni. Alla conduzione confermati Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. L’evento, che iniziera’ alle 15, sara’ trasmesso in diretta da Raitre e su Rai Radio2. Per l’intera giornata sara’ vietata al traffico l’area tra via Carlo Felice, piazza Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto. Deviate le linee di bus.

A CASSINO 11 ARRESTI PER DROGA E USURA, ANCHE MEMBRI CLAN SPADA

I Carabinieri di Frosinone hanno arrestato oggi 11 persone, alcune delle quali appartenenti alla famiglia Morelli-Spada del quartiere popolare San Bartolomeo di Cassino, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, usura ed estorsione. Secondo gli inquirenti, gli indagati stringevano affari traendo vantaggio dai rapporti di parentela. Sequestrati anche tre alloggi di proprieta’ dell’Ater, un circolo ricreativo, tre terreni e due ville.

A ROMA CRESCE MERCATO IMMOBILIARE, IN CALO I PREZZI

Il mercato immobiliare a Roma continua a crescere, seguendo il trend nazionale che segna per il 2018 un +6,6%. E anche nella Capitale i prezzi degli immobili residenziali scendono dell’1,5%. I dati sono stati diffusi oggi dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali. Per quanto riguarda i prezzi a Roma, a Campo Marzio si puo’ arrivare anche a 9.400 euro al metro quadro per una casa ristrutturata, ai Parioli si scende a 6.700, al Pigneto servono quasi tremila euro mentre a Torrenova ci si ferma a 1.500 euro.

ROMA CAPITALE BICI, A MAGGIO TORNANO L’APPIA DAY E LA MAGNALONGA

A maggio Roma tornera’ Capitale delle bici. Sono due gli appuntamenti a pedali organizzati da Legambiente: domenica 12 con l’Appia Day, la grande festa della consolare, nata tre anni fa per chiedere la pedonalizzazione del tratto romano della regina viarum. La passeggiata in bicicletta, di 18 km, tocchera’ luoghi simbolo del territorio: dall’Arco di Druso alla Villa dei Quintili, fino al Mausoleo di Cecilia Metella. Sabato 18, invece, sara’ la volta della Magnalonga, giunta all’undicesima edizione, con partenza e arrivo a piazza Sempione.