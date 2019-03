Cosa si legge a Roma, la classifica del 29 marzo - DIRE.it

Giulia Caminito – Un giorno verrà (Bompiani)

Chi segue questa rubrica sa che il sottoscritto raramente recensisce libri di narrativa, trovando maggiori spunti di interesse nel campo della ‘non fiction’: saggi storici, biografie, libri di filosofia, poesie. Ogni tanto, però, succede di imbattersi in un’opera capace di imporsi per stile, linguaggio, intensità, profondità. E’ quanto mi è capitato con il secondo romanzo di Giulia Caminito. Partendo dalla storia di due fratelli, Lupo e Nicola, e dalla vita nel borgo marchigiano di Serra de’ Conti nei primi del Novecento, Caminito racconta la miseria a cui i protagonisti sembrano condannati, la fede, la ricerca del riscatto, le idee socialiste e anarchiche che spiravano in quel periodo storico. E’ “un romanzo di fede, speranza e anarchia” come si legge sulla copertina. Se pensate che la narrativa contemporanea non ha nulla da dire e la scrittura delle nuove generazioni è tutta uguale, piatta come quella che si insegna in alcuni corsi di scrittura, questo è il libro che vi farà ricredere.