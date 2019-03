Cnop: “1 italiano su 4 ha malattie croniche”

ROMA – Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop) e’ a lavoro per affermare a livello nazionale il ruolo dello psicologo nell’assistenza alle persone con malattie croniche. “Un italiano su 4 ha un problema di salute di questo tipo, ed e’ una grande fetta della popolazione”. A farlo sapere, in una videointervista alla Dire, e’ David Lazzari, esponente dell’Esecutivo Cnop e presidente dell’Ordine degli psicologi dell’Umbria. “L’andamento delle malattie croniche, sia dal punto di vista dell’evoluzione della patologia che della qualita’ della vita e dei costi economici, e’ molto legato a fattori di tipo psicologico. Il sistema di cure e di assistenza deve quindi avvalersi di competenze di tipo psicologico- ribadisce il professore universitario- per poter essere gestito al meglio”. Le malattie croniche non hanno un agente batterico o virale di trasmissione, per cui non c’e’ un evento acuto e poi una guarigione. “Parliamo di malattie metaboliche, come il diabete, malattie respiratorie, endocrine, immunitarie, cardiovascolari, molte malattie neurologiche e oggi anche quelle oncologiche sono considerate malattie croniche. Rappresentano l’80% delle patologie con cui, soprattutto nel mondo occidentale- aggiunge Lazzari- oggi ci si confronta rivolgendoci al servizio sanitario”. Il Piano nazionale della cronicita’ “prevede la figura dello psicologo e il Cnop sta per pubblicare un quaderno- precisa il presidente degli psicologi dell’Umbria- contenente il documento che abbiamo elaborato sul ruolo dello psicologo in questo campo”. Inoltre, “il 7 giugno ci sara’ il primo meeting nazionale degli psicologi che lavorano nella cronicita’ a Roma, organizzato dal Cnop”.