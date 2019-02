“Chi l’ha visto?”, “L’isola dei famosi” e “Boyhood”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi d’approfondimento, reality show e film protagonisti stasera in tv, ma anche match imperdibili per gli appassionati di calcio, come la semifinale di Coppa Italia Fiorentina – Atalanta, in onda su Rai 1. Da non perdere su Iris (ore 21.00) in prima tv il pluripremiato Boyhood, film che ha richiesto 12 anni di lavorazione, dal 2002 al 2013, per raccontare la crescita del protagonista, un ragazzo di nome Mason (Ellar Coltrane), e il suo rapporto con i genitori divorziati (interpretati da Ethan Hawke e Patricia Arquette).

Rai 1

Coppa Italia | 20.30

Semifinale Andata Fiorentina – Atalanta

Rai 2

La porta rossa | 21.20

Serie tv a metà tra thriller e mistery nata dalla penna di Carlo Lucarelli con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Protagonista un commissario di polizia che viene assassinato e il cui spirito resta sulla terra per indagare sul suo omicidio e difendere sua moglie in pericolo.