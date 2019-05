‘Che tempo che fa’, ‘Il gladiatore’ e ‘Django Unchained’: tutti i programmi stasera in tv

Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto.

La serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service.

Nel 1982, Kalinka, la figlia quattordicenne di André Bamberski, muore mentre è in vacanza in Germania con sua madre e con il patrigno, il dottor Dieter Krombach. André è convinto che non si sia trattato di un incidente e inizia a indagare.

Rete 4

Russel Crowe interpreta il fedele generale Maximus, che viene tradito quando Commodo, l’ambizioso figlio dell’imperatore Marco Aurelio, assassina il padre e s’impossessa del trono. Ridotto in schiavitù, Massimo ricompare nell’arena tra le file dei gladiatori per vendicare l’assassinio della sua famiglia e del suo imperatore.

Serie tv americana ambientata in uno storico ospedale di New York.

Italia 1

Mission: impossible – Rogue nation | 21.20

Quinto film della serie. Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt dovra’ eliminare il Sindacato, un’organizzazione criminale che agisce per sovvertire la societa’ civile.

La7

Non è l’Arena | 20.30

Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti.

Tv8

Django Unchained | 21.25

Sulle tracce di due criminali in fuga e di una donna, il cacciatore di taglie Schultz e lo schiavo Django instaurano un atipico sodalizio.

Nove

Little Big Italy | 21.25

Il noto ristoratore romano, Francesco Panella, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani. In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy.

Real Time

Ti spedisco in convento | 21.10

Un periodo di meditazione spirituale per ritrovare i valori morali e (forse) la felicità: riusciranno le suore del Convento del Sacro Cuore a riportare cinque ragazze scatenate sulla retta via?