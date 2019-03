Cosa si legge a Roma, la classifica del 22 marzo - DIRE.it

Olga Tokarczuk – I Vagabondi (Bompiani)

“Il mondo è brandelli, ho quindi scritto un libro a brandelli, a frammenti. Il lettore può iniziare dove vuole a leggere” ha detto Olga Tokarczuk incontrando il pubblico romano di ‘Libri Come’ in occasione dell’uscita in italiano del suo libro ‘I Vagabondi’ (Bieguini in polacco) scritto una quindicina d’anni fa in una forma frammentaria, quasi senza trama, ma tenuto insieme dal filo conduttore del viaggio e dell’importanza di muoversi. “Fluidità, mobilità, illusione. Questo vuol dire essere civilizzati- scrive Togarczuk- I barbari non viaggiano, loro si spostano soltanto con uno scopo o compiono razzie”. Ma nel libro si parla anche di corpi, come quelli mummificati nel Settecento, di parti anatomiche, di organi, come il cuore di Chopin, e di scrittura. Il libro si conclude proprio con un invito: “Non vergognatevi, tirate fuori i vostri diari e scrivete”.