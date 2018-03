Ecco chi sono i parlamentari eletti in Puglia

ROMA – Sono i Cinque stelle i protagonisti del voto in Puglia, una tendenza in linea con il risultato delle politiche in tutto il Mezzogiorno.

Per i grillini 28 deputati e 14 senatori. A seguire Forza Italia, con 6 deputati e 3 senatori. In calo il Pd che elegge 4 deputati e 2 senatori. La Lega di Matteo Salvini elegge 2 deputati e 1 senatore, mentre Fratelli d’Italia 1 solo deputato, cosi’ come Liberi e Uguali.

CAMERA:

M5S

GIUSEPPE BRESCIA, 34 anni, deputato uscente, laureato in scienze dell’educazione e volontario di Emergency.

ANGELA MASI, 31 anni, di Altamura, laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Taranto, impiegata, si e’ occupata di turismo responsabile nel Sud e di recupero dei piccoli borghi.

DAVIDE GALANTINO – 38 anni di Bisceglie militare, sposato con una figlia, ha partecipato a diverse missioni internazionali, tra le quali quella in Libano e nei Balcani, e’ appassionato di chitarra elettrica e paracadutismo.

DIEGO DE LORENZIS – 38 anni, di Lecce, laureato in ingegneria informatica, deputato uscente, membro della Commissione Trasporti e dell’intergruppo innovazione. E’ un esperto di applicazioni per smartphone.

VERONICA GIANNONE – 36 anni, di Lecce, ha studiato Beni Culturali senza conseguire la laurea. Ha un diploma tecnico commerciale. Madre di un figlio, ha fondato un’associazione culturale con la quale crea eventi artistici no profit. Candidata al consiglio comunale, si e’ occupata di malattie rare.

LEONARDO DONNO – 32 anni, di Galatina, è titolare di un’azienda che si occupa di assistenza tecnica ed installazione impianti di condizionamento, e’ diplomato ragioniere.

GIUSEPPE L’ABBATE – 33 anni, di Polignano a Mare, deputato uscente, membro della Commissione Agricoltura. Laureato in Informatica presso l’Università di Bari con 103/110, diplomato all’I.T.I.S. L. Dell’Erba di Castellana come Perito Informatico con 98/100. Studente lavoratore nell’Hotel di famiglia.

ALESSANDRA ERMELLINO – 40 anni di Taranto, residente a Crispiano, madre di due figli. Laureata con lode in filologia moderna a Bari, lavora come grafica pubblicitaria specializzata nel settore racing.

GIOVANNI VIANELLO – 38 anni, di Taranto. Ha studiato Economia del Turismo a Rimini senza laurearsi, collaboratore parlamentare del deputato Diego De Lorenzis (M5s). Ha lavorato nel turismo in Calabria e in Egitto e in cooperative a Rimini. Tornato a Taranto ha lavorato come cameriere e in diversi call center, come lavoratore precario per poche centinaia di euro al mese.

MARIALUISA FARO – 33 anni, di San Nicandro Garganico, ragioniera e laureata in Economia del Turismo a Catania, e’ titolare di un’agenzia di viaggio.

GIORGIO LOVECCHIO – 39 anni, di Foggia. Dopo aver perso il lavoro da dipendente, ha aperto una sua concessionaria d’auto con la quale ha dato lavoro anche ad altre persone. Da sindacalista a imprenditore.

FRANCESCA TROIANO – 32 anni, di Manfredonia. Psicologa si occupa del trattamento di disturbi fobico-ossessivi, disturbi del comportamento alimentare, depressione, paranoia, disturbi del comportamento sessuale, disturbi legati all’abuso di internet e problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.

PAOLO LATTANZIO – 39 anni, di Bari, si occupa dei rapporti non istituzionali di Save the children, ha lavorato alla campagna elettorale del sindaco di Bari Antonio Decaro del Pd, tra i fondatori della radio antimafia Kreattiva.

FRANCESCA ANNA RUGGIERO – 34 anni, di Bitonto, laureanda in Medicina e Chirurgia, Ruggiero è coordinatrice amministrativa dell’associazione Consumatori Codici Puglia. Fa parte del Movimento sin dal 2013.

FRANCESCA GALIZIA – 36 anni, di Giovinazzo (Ba), vive a Rutigliano, eletta nel collegio di Molfetta. Attivista, recruiter Ryanair per assistenti di volo.

GIUSEPPE D’AMBROSIO, 40 anni di Andria, fisioterapista, deputato uscente, Presidente della giunta per le elezioni e componente della commissione Affari Costituzionali.

NUNZIO ANGIOLA – 49 anni, originario di Taranto ma eletto nel collegio di Altamura, professore di economia aziendale, all’Università di Foggia.

EMANUELE SCAGLIUSI 34 anni, di Polignano a Mare, un figlio. Eletto nel collegio di Monopoli. Deputato uscente Commissione Esteri, Vicepresidente della Commissione Permanente sui Diritti Umani.

MICHELE NITTI – 36 anni, originario di Adelfia, sposato e padre di tre figli, direttore d’orchestra sinfonica, eletto nel collegio di Lecce.

MARIA SOAVE ALEMANNO – 46 anni, di Nardo’, sposata con una figlia. Dipendente settore assicurativo, nel tempo libero si dedica allo sport, al giardinaggio e alla buona cucina.

NADIA APRILE – 55 anni, nata a Torino da genitori salentini, di Taviano, laureata in economia e commercio. Commercialista e attivista grillina. Eletta nel collegio di Casarano.

ROSALBA DE GIORGI – 48 anni, nata a Milano ma di Taranto, diploma magistrale, giornalista della TV locale Studio 100, volto noto in citta’, impegnata nella battaglia contro l’Ilva chiede di ‘superare la monocultura dell’acciaio’.

GIANPAOLO CASSESE – 43 anni, nato a Grottaglie, laureato in Scienze Politiche all’Università di Siena, eletto a Martina Franca. Imprenditore agricolo, La Masseria del Duca di Crispiano.

GIOVANNI LUCA ARESTA – 44 anni, di Mesagne, eletto nel collegio di Francavilla Fontana. Avvocato patrocinante in Cassazione, collabora con il Postulatore presso la Congregazione delle Cause dei Santi dello Stato del Vaticano nella Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Aldo Moro, in qualità di Giurista e Cultore dello Statista.

ANNA MACINA – 45 anni, di Brindisi. Avvocato, impegnata nella campagna contro l’impianto di compostaggio con digestione anaerobica e produzione di biogas da 80.000 t/a costruendo in Erchie. Già candidata sindaco nella lista M5S per le amministrative di Erchie nel 2015.

CARLA GIULIANO – 35 anni, una laurea in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università di Perugia, avvocato giuslavorista, Eletta nel collegio di San Severo.

ANTONIO TASSO – 61 anni, imprenditore nel settore elettronica, eletto nel collegio di Cerignola. Esercente e Vice Presidente Regionale FITeT Federazione Italiana Tennistavolo.

ROSA MENGA – 25 anni, di Foggia, neolaureata in medicina al Campus biomedico di Roma, ha partecipato al gioco a premi su Rai Uno gli ‘Sfoggiati’, dove ha vinto oltre 100mila euro in gettoni d’oro, insieme alla sorella e al fidanzato di questa.

FI

FRANCESCO PAOLO SISTO – 63 anni, di Bari, avvocato penalista, eletto deputato nel 2008 e riconfermato nel 2013, già Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Ha difeso Berlusconi.

ELVIRA SAVINO – 40 anni, di Castellana Grotte, deputata uscente, membro della commissione Politiche UE. A 18 anni si era candidata a Conversano (Bari) con Rifondazione Comunista.

ELIO VITO – 57 anni, napoletano, laureato in sociologia, deputato uscente, presidente della Commissione Difesa, ex Ministro dei Rapporti con il Parlamento con il Governo Berlusconi (2008-2011). E’ stato candidato ed eletto nel 1992 e nel 1994 con la lista Pannella.

MAURO D’ATTIS – 45 anni, di Brindisi, consigliere comunale brindisino, già vice sindaco di Brindisi, è stato membro del Comitato europeo delle Regioni. E’ sostenitore di Forza Italia fin dagli inizi. Da consigliere comunale di Brindisi e’ stato nominato assessore (a titolo gratuito) del piccolo comune siciliano (222 abitanti), di Roccafiorita in provincia di Messina.

VINCENZA LABRIOLA – 37 anni di Taranto, deputata uscente, componente della Commissione Ambiente, e’ stata eletta nella XVII legislatura con il M5S. Prima di scegliere Forza Italia aveva aderito a Led, raggruppamento formato da alcuni fuoriusciti di Sinistra Ecologia e Liberta’.

ANNALISA TARTAGLIONE – 29 anni, eletta nel collegio della Capitanata, milita in Forza Italia da quando aveva 18 anni. E’ coordinatrice regionale del partito in Molise. Nel 2007 ha partecipato a Miss Italia ed e’ stata Miss Molise.

PD

MARCO LACARRA – 55 anni, di Bari, avvocato. Gia’ consigliere regionale e segretario del Pd Puglia. Ha due figli. Ha lavorato nelle giunte di Michele Emiliano e come consigliere con delega da Antonio Decaro per il progetto Bari Smart City.

FRANCESCO BOCCIA – 50 anni, di Bisceglie, Economista, deputato uscente Presidente della Commissione Bilancio. Sposato in seconde nozze con la deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo dalla quale ha avuto una figlia.

UBALDO PAGANO – 38 anni, nato a Castellana Grotte. Avvocato specializzato in diritto sanitario. E’ sposato con una figlia. E’ segretario provinciale del Pd di Bari. Ha lavorato come amministratore pubblico nei piani di integrazione e inclusione sociale.

MICHELE BORDO – 44 anni, nato a Manfredonia (Foggia). Deputato uscente Presidente della Commissione UE. Dall’eta’ di 16 entra a far parte del Pci di Manfredonia.

LEGA

ROSSANO SASSO – 42 anni, di Bari, sposato e padre di 2 bambine, insegnante, sindacalista Ugl, esperto di Diritto del Lavoro in materia scolastica, ha sconfitto più volte in tribunale la ‘buona scuola’ di Renzi, segretario regionale della Lega-Salvini Premier in Puglia.

ANNA RITA TATEO – 35 anni, di Bari, mamma, moglie, avvocato, vice coordinatrice nazionale del Comitato donne di Noi con Salvini. Socia fondatrice di ‘Dirette al Domani’ e di ‘Nessuno tocchi Abele’, socia di ‘Stati Generali delle donne’.

FdI

MARCELLO GEMMATO – 44 anni di Terlizzi, farmacista, consigliere comunale a Bari fratello del sindaco Ninni Gemmato.

LeU

ROSSELLA MURONI – 44 anni, romana, sposata con due figli, sociologa, prima direttrice e poi presidente di Legambiente, coordinatrice della campagna elettorale di Liberi e Uguali.

SENATO

M5S

ALFONSO CIAMPOLILLO – 46 anni, di Bari, impiegato, senatore uscente, membro della Commissione Lavori Pubblici.

GISELLA NATURALE – 40enne, già candidata a sindaco di Torremaggiore (FG), ha studiato al DAMS di Bologna.

VINCENZO GARRUTI – 43 anni, di Altamura, laurea in Economia, dipendente della società informatica delle Camere di Commercio e sviluppatore.

MAURIZIO BUCCARELLA – 54 anni, di Lecce, avvocato, senatore uscente, membro della Commissione Giustizia e già Capogruppo del Movimento a Palazzo Madama. Coinvolto nello scandalo dei falsi bonifici di restituzione di parte dell’indennità ed è stato espulso dal M5S.

DANIELA DONNO – 58 anni, leccese, maturita tecnica, impiegata in vari settori, senatrice uscente, membro della Commissione Agricoltura. Candidata nel 2012 al Consiglio comunale di Lecce, senza essere eletta.

CATALDO MININNO – 42 anni, di Corato (Bari) ma residente a Galatina (Lecce), è tenente dell’Aeronautica Militare.

MARCO PELLEGRINI – 54 anni, di Foggia. Ingegnere libero professionista e fondatore di una piccola impresa edile. consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Foggia. Ambientalista.

RUGGIERO QUARTO – 65 anni barlettano, eletto nel collegio di Andria. Geologo, docente di geofisica.

ANGELA ANNA BRUNA PIARULLI – 49 anni, eletta nel collegio di Altamura. Dirigente del carcere di Trani e Direttrice del carcere di Trani.

GIANMAURO DELL’OLIO – 50 anni, di Bari, coniugato, una figlia, due gatte, commercialista e consulente aziendale nel settore delle rinnovabili.

PASQUA L’ABBATE (DETTA PATTY) – 52 anni, di Triggianello, nei pressi di Polignano a Mare, eletta nel collegio di Brindisi. Economista ecologica al Dipartim ento di Ingegneriadel Politecnico di Bari. Gia’ portavoce del movimento della decrescita felice. Oggetto di polemiche per la sua precedente candidatura nella lista “Io Sud”.

MARIO TURCO – 49 anni, di Taranto, docente universitario di Ragioneria all’università del Salento, commercialista, impegnato sulle questioni ambientali.

IUNIO VALERIO ROMANO – 47 anni, eletto nel collegio di Lecce. Giuslavorista e ispettore del Lavoro.

BARBARA LEZZI – 46 anni, eletta nel collegio di Nardò. Impiegata, senatrice uscente, vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato nella scorsa legislatura.

FI

DARIO DAMIANI – 44 anni, bancario, laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Bari. Cattolico, Consigliere Comunale e Capogruppo di FI a Barletta. Funzionario della Banca Popolare di Bari con un passato locale in Alleanza Nazionale. Già eletto del centrodestra nella Provincia BAT, dove è stato Assessore al Bilancio.

MICHELE BOCCARDI – 50 anni, barese, senatore uscente, membro della Commissione Bilancio. Commercialista ed imprenditore nel settore turistico. Già candidato con Raffaele Fitto alle Regionali del 2005.

LUIGI VITALI – 63 anni, di Taranto, avvocato cassazionista, quattro volte Deputato (dalla XIII alla XVI legislatura), è stato Sottosegretario alla Giustizia nel II Governo Berlusconi.

LEGA

ROBERTO MARTI – 44 anni, leccese, deputato uscente, membro della Commissione Politiche Europee della Camera. Già Consigliere Regionale di centrodestra (2010), nel 2013 entra alla Camera nelle fila del PDL. Nel 2015 segue Raffaele Fitto nella scissione da Forza Italia. Nel 2017 lascia poi il movimento Direzione Italia per aderire a Noi con Salvini, costola della nuova Lega al sud.

PD

ASSUNTA CARMELA MESSINA (detta Assuntela) – 54 anni, di Barletta, insegnante, presidente regionale del Pd, considerata vicina al Governatore Emiliano.

DARIO STEFÀNO – 55 anni, manager e imprenditore, senatore uscente, Membro della Commissione Agricoltura e Presidente della Giunta delle Elezioni e delle Immunità di Palazzo Madama. Eletto nelle liste di Rifondazione Comunista alle Regionali del 2005, è stato anche Assessore all’Agricoltura. Eletto in

Senato nel 2013 nelle fila di SEL, si e’ avvicinato gradualmente al PD.