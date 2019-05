FOTO | “Basta donne che votano” e “Onesti quando ci pare”. A Bologna spuntano finti manifesti Salvini-Di Maio

Non si fa attendere la replica degli esponenti bolognesi del Carroccio. Comincia il sottosegretario ai Beni culturali, Lucia Borgonzoni, che definisce il gesto “l’ultimo atto antidemocratico ai danni della Lega e di Salvini, che si inserisce in una lunga scia di gesti che contraddistinguono da anni alcune aree antagoniste e non solo, che ruotano attorno al territorio bolognese”. Queste azioni “ingiustificabili- attacca Borgonzoni- sono da condannare senza se e senza ma, e mi aspetto che tutte le forze politiche prendano le distanze”.

Secondo la rappresentante leghista, i contestatori “sono così a corto di idee e argomenti che per colpire la Lega e il programma di buonsenso di Salvini devono ricorrere a manifesti falsi e diffamatori”. Un gesto, afferma, “ignobile e vile, che rappresenta una palese violazione della normativa in materia elettorale e dimostra la pochezza di chi lo fa”. Ora, conclude Borgonzoni, “confido nel lavoro delle autorità per l’identificazione degli autori. Se pensano di intimidirci o fermarci, si sbagliano di grosso”.

Le fa eco la capogruppo del Carroccio a Palazzo D’Accursio, Francesca Scarano, che assicura che “quanto prima saranno rimosse le affissioni abusive e gravemente offensive contro Salvini, effettuate da un gruppo ben identificabile, ‘#castigat'”. Inoltre, Scarano fa sapere che si sta valutando un esposto in Procura, aggiungendo che “in un clima di estrema pochezza e bassezza, con avversari politici pieni di livore e spregio delle regole, il minimo che devono fare i governanti della città è denunciare e contrastare questi atti dannosi per la democrazia. Spero- conclude- che a differenza di ieri, quando neanche una parola si è spesa a difesa delle Forze dell’ordine attaccate da un migliaio di facinorosi, oggi si difenda la legalità”.