Cosa si legge a Roma, la classifica del 19 aprile - DIRE.it

Terza settimana consecutiva al primo posto per il nuovo libro di Andrea Camilleri, scritto appositamente per festeggiare i 90 anni della collana ‘I gialli’ Mondadori. A dominare la Top 20 sono i bestseller e i saggi di stretta attualità, da Rampini con ‘La notte della sinistra’, a ‘La nostra casa in fiamme’ scritto dalla giovane attivista per il clima Greta Thunberg. Spazio quindi agli specialisti Carofiglio, De Giovanni, Robecchi, Manzini. Grande successo anche per Paolo Rumiz, che ne ‘Il filo infinito’ racconta l’Europa dei monasteri, alla riscoperta dei nostri valori fondanti.