“The Good Doctor”, “Il silenzio dell’acqua” e “Bianco Rosso e Verdone”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi di approfondimento, fiction e reality show non mancheranno domenica 17 marzo in tv. Da non perdere per gli appassionati di Carlo Verdone il suo secondo film divenuto un cult: Bianco Rosso e Verdone su Iris alle 21.10.

Rai 1 Che tempo che fa | 20.35 Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto. Ospiti di questa puntata Laura Boldrini, Claudio Bisio, Patty Pravo e Ornella Vanoni, Alex Zanardi, Sofia Goggia e Don Luigi Ciotti. Rai 2 The Good Doctor | 21.20 13esimo e 14 esimo episodio della seconda stagione della serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Rai 3 Amore criminale | 21.30 Le storie di donne vittime di femminicidio protagoniste del programma condotto da Veronica Pivetti, raccontate attraverso ricostruzioni, materiale documentaristico e testimonianze dirette. Rete 4 Bernadette: Miracolo a Lourdes | 21.30 E’ la storia vera di Bernadette Soubirou, ragazzina povera e analfabeta che presso la grotta di Massabielle, ha la visione della Madonna.. Canale 5 Il silenzio dell’acqua | 21.35 Terzo episodio della fiction drammatica. Luisa (Ambra Angiolini) è decisa a scoprire chi fosse il padre del bambino di Laura, mentre Andrea (Giorgio Pasotti) e’ combattuto tra il dovere di poliziotto e la sua famiglia. Italia 1 Le Iene | 21.10 Programma di informazione irriverente condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. La7 Non è l’Arena | 20.30 Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti. Tv8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti | 21.25 Chef Alessandro Borghese, ancora una volta, percorrerà la penisola da Nord a Sud per seguire le più avvincenti sfide tra ristoranti d’Italia. Nove Camionisti in trattoria | 21.25 Docu-reality condotto da Chef Rubio alla ricerca delle migliori trattorie d’Italia frequentate dai camionisti. Real Time 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni | 20.20 E’ possibile innamorarsi in 90 giorni di uno sconosciuto? Questa la domanda attorno a cui ruota questo reality show.