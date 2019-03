Cosa si legge a Roma, la classifica del 15 marzo - DIRE.it

Una classifica davvero variegata questa settimana, ma che si può, tuttavia, caratterizzare sotto il titolo di Michael Connelly che occupa il decimo posto: Doppia verità. I libri più venduti, infatti, affrontano tutti in qualche modo degli svelamenti, a partire dai primi tre classificati: in La versione di Fenoglio, che si conferma al primo posto, sotto la trama del romanzo cresce una riflessione sull’indagine, sul potere e sulla ricerca della verità; nel nuovo romanzo di Chiara Gamberale, la protagonista torna sull’isola più importante della sua vita per scoprire la verità su se stessa e sciogliere nodi ancora intrecciati; al terzo posto Camilleri rievoca la figura di Tiresia che, attraverso le voci che lo hanno raccontato, continua a svelare agli uomini quello che non vedono. Anche gli altri libri in classifica non sono meno coraggiosi: da Rocco Schiavone in lotta per ricostruire una verità integra, ai colori medievali del Il nome della rosa dove giungere alla verità è un rischio filosofico, passando dalla ricerca della verità sulla Fedeltà di un matrimonio di Missiroli, per arrivare a vedere in cosa la nostra società si potrebbe trasformare se continuiamo a temere le persone che pensano di Il censimento dei radical chic.La nota conclusiva spetta ai due saggi presenti in classifica di Recalcati e Renzi perché trasmettono la fiducia e l’ottimismo di due concetti di cui si sente molto il bisogno: l’amore (Mantieni il bacio) e l’avvenire (Un’altra strada).

Valeria Valente, Red Feltrinelli di via Tomacelli