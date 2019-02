Tg politico, edizione del 15 febbraio 2019

DI MAIO: NESSUN DIALOGO CON GILET GIALLI VIOLENTI

Nessun dialogo con i gilet gialli che parlano di “guerra civile o lotta armata”. Nel giorno del ritorno in Italia dell’ambasciatore francese, Luigi Di Maio corregge il tiro. Il vicepremier rivendica l’incontro con Cristophe Chalencon, esponente dell’ala più dura dei manifestanti, ma precisa: “I gilet gialli sono composti da varie anime, dialogheremo soltanto con chi riconosce la democrazia”. Intanto, in vista delle elezioni europee, i Cinque stelle sottoscrivono le prime alleanza con tre partiti di Croazia, Finlandia e Polonia

AUTONOMIA LUSI, CONFISCATI 9 MLN BENI A EX MARGHERITA

Sigilli a ville, conti e società. La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato beni per oltre 9 milioni di euro appartenenti a Luigi Lusi, l’ex tesoriere della Margherita condannato in via definitiva per appropriazione indebita nel dicembre 2017. Il patrimonio sequestrato dalla Guardia di Finanza riguarda una villa, sei appartamenti, un box, un terreno, conti correnti, polizze assicurative e fondi d’investimento.

UN BAMBINO SU CINQUE VIVE IN AREE DI CONFLITTO

Sono 420 i milioni di bambini che vivono in aree di conflitto, praticamente uno su cinque. In occasione dei 100 anni dalla sua fondazione, Save the Children lancia il rapporto ‘Stop the war on children’. Uno scenario impietoso: il numerdo è in crescita di 30 milioni rispetto al 2016, raddoppiato dalla fine della guerra fredda a oggi. Nel 2017 sono oltre 10mila i minori rimasti uccisi o mutilati a causa di bombardamenti, mentre si stima che almeno 100 mila neonati perdano la vita ogni anno a causa delle guerre.