Tigre col mal di denti curata all’Università di Parma

Grazie alla collaborazione con diversi parchi faunistici, l’ospedale veterinario universitario didattico ha potuto negli ultimi tempi implementare la casistica degli animali “non convenzionali” trattati, in particolare dei grossi felini, e si candida a diventare in futuro un centro di riferimento per la loro cura.

Non si tratta però della prima tigre arrivata a Parma in questi anni. Come spiega alla ‘Dire’ il direttore del dipartimento di Scienze medico veterinarie Giacomo Gnudi, “tre anni fa c’è stato un altro caso di un esemplare proveniente da un centro faunistico africano”.

Per “le mani” dei veterinari parmigiani, aggiunge Gnudi, “è passato di tutto: dai lupi, a vari tipi di rettili, iguana ed altri animali esotici. Perfino un pipistrello alato indiano“, considerato l’esemplare più grande della sua specie al mondo. L’operazione eseguita sulla tigre ha anche un altro merito, contribuendo all’assegnazione di una specifica certificazione in ambito veterinario al dipartimento dell’università ducale.