VIDEO | Plusdotati, a Roma campus Ido-Cinecittà fa esplodere talenti

ROMA – Far “esplodere” talenti e potenzialità di ragazzi e bambini plusdotati. È l’obiettivo di Talent Camp, la due giorni interamente dedicata ai “piccoli geni” che si terrà il 15 e 16 giugno a Roma a Cinecittà World, il parco divertimenti alle porte della Capitale costruito con attrazioni e giochi legati al mondo del cinema. “Sembra una cosa strana un camp per piccoli genietti in un parco divertimenti– dichiara alla Dire l’amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini- ma è proprio questo il senso dell’iniziativa: due giorni in cui i ragazzi fanno laboratori e lezioni, si divertono con le attrazioni, esplorano le proprie emozioni e lo fanno rendendosi conto, avendo degli insegnanti che li aiutano a tirarle fuori”.

Possono partecipare al camp, attraverso la compilazione dell’apposita scheda sul sito www.cinecittaworld.it, bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni che hanno un Qi (Quoziente d’intelligenza, ndr) o uno Iag (Indice di abilità generale, ndr) uguale o superiore a 120. Una marcia in più che, però, a scuola può rappresentare un ostacolo nelle relazioni e nell’espressione dell’emotività, poco valorizzata.

“La scuola italiana, come tutte le scuole, è un servizio di massa- osserva Cigarini- la classe è fatta di tanti ragazzi. Il compito degli insegnanti è quello di portarli avanti tutti nella media. In realtà, all’interno dei nostri ragazzi, come all’interno delle persone, ci sono delle eccellenze, ci sono persone con dotazioni molto particolari, con livelli di intelligenza e capacità. Spesso queste non vengono valorizzate perché bisogna portare avanti la media- sottolinea- Talent Camp e iniziative del genere servono per far esplodere, invece, le potenzialità che ci sono in ragazzi, bambini, particolarmente dotati, intelligenti o sensibili”.

Il Talent Camp è organizzato dagli esperti dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) in collaborazione con Cinecittà World. È possibile iscriversi tramite un form online entro venerdì 31 maggio.