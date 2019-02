Minoranza, Giovagnoli (Psd): “Governo senza piani, si faccia da parte”

SAN MARINO – Dopo il braccio teso alla maggioranza, con la proposta di dare vita a un governo di unità nazionale, le dimissioni di Simone Celli dal Consiglio grande e generale non appaiono affatto al Psd una risposta sufficiente. Non dimostrano infatti il cambiamento auspicato in Adesso.sm e in un governo “senza piani” per affrontare le emergenze del sistema bancario e del debito pubblico e a cui non resta che “farsi da parte”. Anzi, l’ex Segretario ed ex consigliere di Ssd “non può essere il capo espiatorio delle malefatte e del non fatto di questo governo”. Il Segretario del Partito dei socialisti e democratici, Gerardo Giovagnoli, intervistato da Dire, parla dell’attualità politica, anche all’indomani del report conclusivo del Fondo monetario europeo e degli interrogativi che ha suscitato la smentita di una richiesta di finanziamento da parte di San Marino.

Auspica una pacificazione istituzionale, raggiungibile però solo in una fase post elettorale o con l’agognato governo di unità nazionale. Guarda poi all’Europa, e soprattutto boccia il Segretario di Stato Nicola Renzi per non aver valorizzato tra i sammarinesi le opportunità- oltretutto necessarie all’economia nazionale- che l’accordo di Associazione può portare al Paese. Ma guarda anche a un primo partito della coalizione, Ssd, che “non dice cose di sinistra”, a un possibile “dopo-Adesso.sm” infine alle elezioni, con una nuova legge elettorale.