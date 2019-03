Bologna, arriva un fumetto per usare ‘bene’ di Internet. Altrimenti ecco troll e pc zombie

Il progetto, le cui tavole sono esposte in Sala borsa a Bologna, dove è stato presentato ieri, ha lo scopo di responsabilizzare i bambini in un modo divertente ad un uso consapevole della rete. “Il fumetto- spiega alla ‘Dire’ uno degli illustratori Gabriele Peddes- racconta di un personaggio che non è in grado di comportarsi adeguatamente ad Internetopoli. Dal racconto creato dalla classe si è sviluppato tutto un universo narrativo che è un pretesto per creare giochi illustrati e laboratori nelle scuole. Questo secondo fumetto racconta di un pc hackerato che mette in pericolo la città, un modo per spiegare ai ragazzi come ci si comporta online. Nella prima storia Nabbovaldo si fa rubare la password di casa che viene svaligiata. Nel secondo navigando su siti pirata si becca un virus che infetta il pc che poi si diffonde in città creando una sorta di apocalisse zombi“.

Non tutte gioie quindi ad Internetopoli: la città pullula (anche) di troll malintenzionati, lotterie ‘ruba-dati’ e anche i cani, se non aggiornati, da fidi compagni si possono trasformare in feroci cani zombi ladri di dati, che spediscono foto imbarazzanti e segreti personali a chicchessia disseminando il caos. Il fumetto è scaricabile gratuitamente in Pdf dal sito www.ludotecaregistro.it, altrimenti la versione cartacea si può trovare nei banchetti alle fiere di fumetto agli stand di Comics & science.

di Andrea Olgiati