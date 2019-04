Tg Lazio, edizione del 5 aprile 2019

ESPLODE APPARTAMENTO A CORNELIA, GRAVE ANZIANA 86ENNE

Boato nella notte in via Federico Galeotti, in zona Cornelia, per un’esplosione causata da una fuga di gas che ha distrutto l’abitazione di un’anziana 86enne, rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Alcuni abitanti spaventati sono rimasti in strada nella notte. A seguito dell’esplosione, inoltre, tre auto parcheggiate in strada sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata provocata dal gas di un fornello dimenticato acceso.

COMMERCIANTI CONTRO ZTL TRIDENTINO: Il 93% NON LA VUOLE

Commercianti, dipendenti e residenti: tutti contrari alla Ztl nel Tridentino, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 2 maggio.

A dirlo un sondaggio realizzato dalla Fiepet Confesercenti che ha chiesto a 8.560 persone di dire la propria sulla nuova misura voluta dalla Giunta Raggi. Il 93 per cento e’ contrario alla Ztl A1, che tra l’altro limita l’ingresso anche a motorini e scooter. “Se questa misura entrera’ in vigore cosi’ com’e’, i commercianti saranno costretti a licenziare” ha spiegato il presidente di Fiepet Confesercenti, Claudio Pica.

RAGGI VISITA MERCATI RIONALI TIBURTINA: AL VIA RESTYLING

Nuovo volto per due importanti mercati rionali nell’area Est di Roma, a ridosso di via Tiburtina. Stanno partendo i lavori di riqualificazione dei mercati di Portonaccio II e San Basilio, per un importo di 2,5 milioni di euro stanziati dal Campidoglio.

“Consegneremo ai cittadini e ai commercianti luoghi sicuri e moderni- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante un sopralluogo- Non saranno solo spazi di vendita, ma centri di aggregazione”. Raggi ha poi annunciato la riapertura tra due settimane della corsia centrale di via Tiburtina.

ZINGARETTI INAUGURA NUOVA SEDE ASSOCIAZIONE ANTIMAFIA A ROMA

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato stamani la nuova sede operativa dell’associazione antimafia ‘Avviso pubblico’ a Roma. Il locale, situato all’Esquilino, e’ stato confiscato a un ex dirigente del San Camillo condannato per reati contro la pubblica amministrazione.

“L’apertura di questa sede e’ un bellissimo segnale perche’ questa e’ la rete dei sindaci e degli amministratori contro le mafie” ha spiegato Zingaretti, annunciando inoltre che presto sara’ inaugurato il parco alla Romanina.

ALL’ARA PACIS APRE GRANDE MOSTRA SU CLAUDIO IMPERATORE

Scoprire la vita e il regno di uno dei piu’ controversi imperatori romani, Claudio, che regno’ dal 41 al 54 d.C. E’ l’obiettivo della mostra inaugurata oggi all’Ara Pacis, dedicata all’imperatore Claudio e al tragico rapporto con le mogli Messalina e Agrippina. L’esposizione, che restera’ aperta fino al 27 ottobre, mette in luce la personalita’ e l’operato politico di Claudio. Tra le opere esposte la ‘Tabula Claudiana’, su cui e’ impresso il discorso tenuto in Senato sull’apertura ai notabili gialli del consesso senatorio.