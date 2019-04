Cosa si legge a Roma, la classifica del 5 aprile - DIRE.it

Entra direttamente al primo posto il nuovo libro di Andrea Camilleri, scritto appositamente per festeggiare i 90 anni della collana ‘I gialli’ Mondadori. Rispetto alla scorsa settimana salgono di un gradino Recalcati e Rumiz, mentre scende di due posizioni Carofiglio, che resta però al primo posto nella graduatoria nazionale. Tra le new entry i saggi di Rampini e Ricciardi, e il nuovo thriller di Lansdale. Esce per la prima volta dalla Top 20 ‘Fedeltà’ di Missiroli.