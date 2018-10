Padre Zanotelli: "Cristiani scelgano: o il Vangelo o Salvini" - DIRE.it

ROMA – “Quanto durera’ Salvini? Non lo so. Non mi interessa molto. Quello che mi domando e’ perche’ il popolo italiano non sta reagendo. E qui mi metto sotto accusa come Chiesa”. Padre Alex Zanotelli, intervistato dall’agenzia Dire, critica senza incertezze le politiche del governo in materia di sicurezza.

Politiche sbagliate, che tuttavia raccolgono un consenso crescente. “La Lega non e’ nata ieri, sono 30 anni che l’abbiamo. Io chiedo alla Chiesa italiana: la Conferenza episcopale ha mai scritto un documento sulla Lega? Oppure i vescovi di Piemonte, Lombardia e Veneto hanno mai fatto un testo da leggere nelle parrocchie che dice: ‘guardate Gesu’ ci dice questo. Il Vangelo di Salvini ci dice qualcosa d’altro. Quindi scegliete’. Non lo abbiamo mai fatto, quindi abbiamo delle profonde colpe anche come Chiesa”.

Chi segue Salvini e’ un cattivo cristiano? “Ma certamente. Non ho dubbi. Per Gesu’ hai il Vangelo dell’accoglienza, del perdono, della riconciliazione. Qui e’ il Vangelo dell’odio. Quindi, o l’uno o l’altro, per un credente. Poi ognuno e’ libero di scegliere”.

“Salvini e’ la forma estrema che abbiamo avuto finora di razzismo e di xenofobia. Ma le radici del razzismo sono piu’ profonde. La Bossi-Fini ad esempio che e’ incostituzionale. E poi i decreti Maroni, Minniti, l’accordo con la Libia: siamo davanti a dei crimini. Ho l’impressione che questa legislazione che esprime il pensiero salviniano disumanizzi gli altri ma allo stesso tempo disumanizza anche noi“, dice Padre Alex Zanotelli a proposito del dl Salvini, oggi promulgato dal Quirinale.

Zanotelli ha incontrato anche Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

“Abbiamo pranzato insieme. Lo conosco molto bene. E’ un uomo duro, ma amareggiato. Perche’ e’ stata colpita l’accoglienza. Ha fatto bene il presidente Mattarella a citare l’articolo 10 della Costituzione. Li’ il diritto all’asilo e’ citato per due volte. E’ l’unico diritto ad avere due citazioni. Ma e’ mai possibile, dopo 70 anni, che non si ricordi da dove veniamo? O davvero questo paese si muove e comincia a reagire o andiamo incontro a una deriva paurosa nell’umanita’”.