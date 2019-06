Al via test monopattini, Toninelli: “Sindaci, proiettate le vostre città nel futuro”

ROMA – “Questa mattina ho definitivamente firmato il decreto Micromobilità”. Lo annuncia il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Facebook. “Questo significa che, come promesso, in tempo per l’estate può essere avviata nelle nostre città la sperimentazione su strada di monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard“, spiega.

“Si tratta di un importante passo in avanti verso una mobilità veramente green e verso un concetto di trasporto cittadino intermodale che permetta a chiunque di scegliere anche mezzi sostenibili alternativi per spostarsi sul tragitto casa-scuola-lavoro”.

La sperimentazione, prosegue, “serve proprio per testare la fruibilità e l’utilizzo in ambito urbano di questi mezzi, garantendo la massima sicurezza di tutti gli utenti della strada. Spero che il maggior numero possibile di sindaci colga questa occasione e proietti la propria città nel futuro, aiutandola nella conversione verso una mobilità dolce e a zero impatto ambientale, di cui c’è grande bisogno”, conclude.