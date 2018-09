Via libera a sgomberi, Campidoglio prepara elenco stabili; In 25.000 per il ritorno sagra dell’amatriciana

VIA LIBERA A SGOMBERI, CAMPIDOGLIO PREPARA ELENCO STABILI

Roma si prepara a vivere un autunno caldo sotto il profilo dell’ordine pubblico. Dopo la circolare inviata dal Viminale alle prefetture, che sostanzialmente da’ il via libera agli sgomberi occupati, il Campidoglio e la Regione Lazio si preparano a stilare un elenco di immobili dove intervenire. In cima alla lista lo stabile in via Carlo Felice, a San Giovanni, occupato da un’ottantina di persone, e quelli in via del Policlinico al Nomentano, in via Raffaele Costi a Tor Cervara e nell’ex fabbrica di penicillina in via Tiburtina. Il resto dell’elenco sara’ discusso nelle riunioni previste nei prossimi due giorni in Regione e in Prefettura.

CORRIDOIO LAURENTINO APRIRA’ A GENNAIO, NASCE NUOVA LINEA 74



Il corridoio della mobilita’ Laurentino aprira’ al pubblico a gennaio. Con l’occasione verra’ istituita la nuova linea filobus 74 che avra’ come percorso Tor Pagnotta-Laurentino. Sara’ la linea portante del corridoio e avra’ una durata di 11 minuti. E’ quanto emerso durante la commissione capitolina Mobilita’ a cui l’agenzia Dire ha assistito. Sul corridoio correranno circa 15 filobus nell’ora di punta, comprese le linee 707 e la 73. “A ottobre saranno consegnati i lavori – ha spiegato il presidente

della commissione Enrico Stefa’no – L’agenzia della mobilita’ con Atac hanno fatto un ottimo lavoro che potra’ essere migliorato con il contributo del Municipio e dei cittadini, che siamo prontissimi ad ascoltare”.

“IN CANILI CLIMA TERRORE”, MA PER CAMPIDOGLIO AUMENTANO ADOZIONI

Contratti non rispettati, adozioni fantasma, carenza di operatori, cani che non escono mai dalle proprie gabbie. È la denuncia della situazione dei canili comunali e in convenzione di Roma Capitale contenuta in un dossier presentato oggi in commissione capitolina Trasparenza. La riunione e’ stata convocata su richiesta delle opposizioni, a firma di Simona Novi, ex presidente dell’Associazione volontari canile di Porta

Portese, precedente gestore delle strutture, che ha rappresentato il “clima di terrore” che da due anni sarebbe presente a Muratella e a Marconi. Pronta la replica dell’assessorato all’Ambiente del Campidoglio: “Le adozioni sono in aumento, siamo quindi sulla strada giusta per liberare i cani dai canili”.

AMATRICE, 25MILA PRESENZE PER RITORNO SAGRA DELL’AMATRICIANA

Oltre 25 mila persone hanno affollato per tre giorni Amatrice per partecipare alla Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana. “E’ stata una scommessa vinta” ha detto il sindaco, Filippo Palombini, “una festa corale di cui questo popolo aveva davvero bisogno, tre giorni di allegria, di canti e di balli”. In migliaia hanno sfidato il cattivo tempo e fatto lunghe file per un piatto di spaghetti. “Questa Sagra ci voleva- ha aggiunto Palombini- E’ stata una manifestazione voluta tenacemente, che ha visto una popolazione intera tornare con amore e dedizione alle proprie tradizioni, e alla sua tradizione piu’ bella, gli spaghetti all’Amatriciana”.