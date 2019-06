Roma, bimbo di 5 anni schiacciato da un cancello a Ostia: è gravissimo

ROMA – Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito poco prima delle 19, dopo essere rimasto schiacciato da un cancello scorrevole in una casa in via Rivautella, ad Ostia Antica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

Sembra che l’episodio si sia verificato mentre il bimbo cercava di chiudere il cancello scorrevole dell’abitazione, che per cause in corso di accertamento, a fine corsa è uscito fuori binario, schiacciando il corpicino del bambino.



Sul posto anche il personale del 118 che ha attivato l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il bambino in pericolo di vita al Bambino Gesù. Il cancello è stato sequestrato dai Carabinieri che stanno svolgendo accertamenti.