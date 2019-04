VIDEO | Cooperazione, Exco chiama aziende per far crescere l’Africa

Focus sull’Africa

Focus della prima edizione di Exco2019 è l’Africa, di cui oggi a Milano la viceministra parla in maniera “controcorrente”. “L’Africa è una nostra priorità”, sottolinea Del Re, ammonendo: “Se si analizza l’attuale narrativa sull’Africa vedo narrazioni Ottocentesche”.

Citando le poderose prospettive di crescita della popolazione africana e un Pil del continente che viaggia al 3,3%, “per me è una buona notizia”, afferma la vice ministra, che vede “un’Africa promettente”, dove si stanno rafforzando “una classe media preparata e un capitale umano che può essere molto importante per noi”.

Per Del Re, il continente africano offre quindi un panorama ben diverso da quello che emerge quotidianamente dai media in chiave esclusivamente di immigrazione/povertà e se ne parlerà sicuramente a Exco2019, dove sono stati invitati rappresentanti di 35 Stati africani: previsti tavoli e incontri tra imprese delle due sponde del Mediterraneo per vagliare opportunità di business.

Ricordando anche il contributo offerto all’evento da Cassa depositi e prestiti, Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma, lancia da Milano una chiamata alle “imprese” perché “Exco2019 rappresenta un’opportunità concreta per tutte quelle aziende interessate ad investire su nuovi mercati”, come l’Africa, ma non solo.

Il settore fieristico – aggiunge Piccinetti – con questo progetto si fa compartecipe di un grande cambiamento rispetto alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La direzione è che questa sia sempre più percepita e intesa come una sfida strategica, anche economicamente, che può e deve portare l’Italia a stringere relazioni virtuose con i Paesi in via di sviluppo, contribuendo anche a creare posti di lavoro in loco.