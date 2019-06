‘Una notte da leoni’, ‘Matrix’ e ‘Scrivimi una canzone’: i programmi stasera in tv

Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto.

La serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service.

Rete 4

Tommaso e Cecilia sono due fidanzati napoletani. Stanno per sposarsi, ma la gelosia di lei rischia di rovinare tutto.

Serie tv americana ambientata in uno storico ospedale di New York.

Italia 1

Una notte da leoni | 21.20

Dopo una folle notte per l’addio al celibato del loro amico Doug, tre amici si svegliano senza ricordare nulla ed il futuro sposo è sparito.

La7

Non è l’Arena | 20.30

Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti.

Tv8

L’ultimo dominatore dell’aria | 21.25

Un bambino, erede di una divinità, deve fermare la guerra che vede la nazione del fuoco opposta a quelle di aria, terra e acqua.

Nove

Little Big Italy | 21.25

Il noto ristoratore romano, Francesco Panella, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani. In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy.

Real Time

90 giorni per innamorarsi | 20.10

È possibile innamorarsi di uno sconosciuto in 90 giorni? Riusciranno i protagonisti della nuova stagione della serie ad andare all’altare prima che il loro visto scada?