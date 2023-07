Roma, chiuso il Ponte dell’Industria: riapre a settembre 2024

ROMA – Dalle 22 di domenica 23 luglio è chiuso al traffico il Ponte dell’Industria, la riapertura è attesa per settembre 2024. Il motivo? Lavori di riqualificazione in vista del Giubileo. Il finanziamento ammonta a otto milioni di euro. Lunedì 24 luglio inizia la fase di cantierizzazione per la realizzazione della passerella provvisoria dove posizionare i sottoservizi presenti sul ponte, per non interrompere mai le forniture di luce, gas e telecomunicazioni agli abitanti della zona. La passerella verrà smontata alla conclusione definitiva dei lavori sul ponte. Al termine di questo lavoro, si passerà alle lavorazioni sul ponte.

COME CAMBIA LA MOBILITÀ

In seguito alla chiusura per i lavori di riqualificazione in vista del Giubileo, la mobilità nella zona (che interessa l’area di Ostiense e Portuense) seguirà le stesse regole adottate dopo il terribile rogo del 2021. , Le principali direttrici interessate dal flusso veicolare saranno: ponte Testaccio, ponte Marconi, lungotevere Testaccio e il viadotto della Magliana. Saranno modificati i tempi dei semafori per ridurre al minimo i disagi dovuti alla chiusura.

Nel dettaglio:

Su via del Porto Fluviale sarà in vigore il divieto di transito, tranne per il traffico locale e mezzi del cantiere . All’altezza di via delle Conce, per i veicoli provenienti da via Ostiense e diretti verso Ponte dell’Industria sarà obbligatorio svoltare a destra o a sinistra; all’intersezione con via del Commercio, per i veicoli da via Ostiense e diretti verso Ponte dell’Industria, vi sarà l’obbligo di svoltare a sinistra; all’incrocio con via del Commercio, la viabilità sarà a senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli da Riva Ostiense.



Divieto di transito anche in via dei Magazzini Generali, sempre con l'eccezione del traffico locale. I veicoli da via Ostiense e diretti a via del Commercio, dovranno svoltare all'altezza di via del Gazometro. Su via del Gazometro è previsto l'obbligo di proseguire dritto o a destra all'altezza di via del Porto Fluviale.



Obbligo di proseguire diritto o a sinistra anche in via delle Conce all'intersezione con via del Porto Fluviale, per i veicoli provenienti da piazza Vittorio Bottego.



Sul lungotevere Gassman, i veicoli in arrivo da lungotevere di Pietra Papa all'intersezione con via Antonio Pacinotti dovranno svoltare a sinistra.



In via Ettore Rolli, tra via Bellani e via Castaldi, in direzione di Porta Portese, resta il parcheggio in fila e non più "a spina".



tra via Bellani e via Castaldi, in direzione di Porta Portese, resta il parcheggio in fila e non più “a spina”. Sul lungotevere degli Artigiani, tra via Angelo Bellani e l’intersezione con via Barisano da Trani, sarà abolito il parcheggio centrale e sul lato destro, in direzione di Ponte Testaccio e entrerà in vigore il divieto di fermata. Inoltre sulla rampa di ingresso alla banchina del fiume, sarà vietato il transito pedonale e ciclabile della rampa di ingresso alla banchina del fiume.

